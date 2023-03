La esposa del príncipe Guillermo, Kate Middleton, ha ganado mucha relevancia en la familia real en los últimos tiempos. Igualmente, no ha podido evitar las constantes y odiosas comparaciones con la madre de su esposo, Lady Di. Lejos de quedarse en el molde, ella tomó su propio camino y se diferenció de su suegra a la que cuestionó duramente.

Kate en más de una oportunidad fue criticada por la crianza que les da a sus hijos. Ella, sin importar los cuestionamientos, dejó en claro que ella no está de acuerdo ni apoya la premisa de la ex esposa de Carlos III que buscaba que Guillermo y Harry tengan una vida normal. Middleton cría a sus hijos como lo que realmente son, miembros de la realeza y no chicos “normales”.

Es que según revelaron allegados a la familia real, Kate Middleton no hace ningún esfuerzo para que sus hijos tengan los pies sobre la tierra, como pretendía su suegra. Ella está feliz con que sus tres niños tengan lujos y privilegios. Informa Voces Críticas.

Cabe recordar que Diana llevaba a sus hijos a instituciones donde albergaban y brindaban asistencia a los más desprotegidos para que vieran el mundo real y que no todos vivían como ellos. Bueno, la princesa de Gales no quiere saber nada de eso.

Un escritor sobre las intimidades de la realeza, manifestó que la esposa de Guillermo cree que el pensamiento de Diana creo grandes conflictos en Harry. Es que, según su punto de vista, le generó insatisfacción con su papel real. Por eso ella busca evitar eso en sus hijos.

Kate considera que Lady Di quería que sus hijos escaparan de la infancia aristocrática. Ella no está de acuerdo quiere que sus hijos gocen de los privilegios que tienen por ser parte de la familia real.