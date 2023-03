Los títulos que se otorgarán en la coronación ya han sido repartidos y muchos de los familiares se quedaron sin su lugar en la ceremonia, pero un miembro en especial fue enormemente humillado luego de que Carlos III no le permita su merecido nombramiento.

Se trata de Lady Luisa Mountbatten-Windsor, la nieta favorita de la difunta reina Isabel II. Si bien su padre será nombrado duque de Edimburgo y su madre duquesa, ella al ser primogénita ha quedado fuera debido a un antiguo régimen de la realeza.

Según la ley, el hombre tiene privilegios sobre la mujer, por lo que su hermano de 15 años tomó el puesto en su lugar. Será conde de Wessex, mientras que su hermana mayor no posee ningún título, informa Voces Críticas.

Esta ley se suprimió en 2013, pero como Luisa había nacido antes de ello, el nuevo régimen no aplica para ella y debe cumplirla. Desde pequeña su vida ha sido algo complicada, ya que nació antes de lo previsto y Sofía debió dar a luz por cesárea de emergencia sola.

La joven es una gran inspiración para Kate Middleton, según informan en el libro The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown, de Katie Nicholl. Esto se debe a que sus padres siempre quisieron para Luisa y su hermano una educación normal con la idea de que deben pertenecer al “mundo real”.