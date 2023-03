Es de público conocimiento que el príncipe Guillermo y Kate Middleton atraviesan el momento más crítico de su matrimonio, ya que corren rumores muy fuertes de infidelidad por parte del príncipe de Gales. La relación podría terminar de explotar por esta inédita revelación de The Crown.

Se sabe que The Crown es una producción de Netflix que vino a poner los pelos de punta a la Familia real, ya que a lo largo de sus cinco temporadas hizo terribles revelaciones sobre asuntos secretos de la Corona brintánica.

En plena grabación de su sexta y última temporada, hasta ahora, que abordará temas como la muerte de Lady Di, el paso del príncipe Guillermo por la universidad y el encuentro de él con Kate Middleton, la serie contará con la participación del actor Ed McVey, que interpretará al príncipe de Gales, junto a Meg Bellamy, como Kate.

Lo cierto es que también se abordaría el tema de la primer infidelidad de Guillermo, revelando el oscuro secreto de él y despejando todas las dudas sobre lo que sucedió con Rose Hanbury, que era amiga de Kate Middleton en ese momento. Informa Voces Críticas.

First look at Meg Bellamy and Ed McVey as Kate Middleton and Prince William on the set of ‘THE CROWN’ season 6 https://t.co/Pg9wvm6b5r

— Film Updates (@FilmUpdates) March 17, 2023