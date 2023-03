En un posteo Kate Middleton conquistó las redes sin la presencia de su esposo, Guillermo, pero estuvo rodeada junto a sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis.

En el día de hoy, el Reino británico está celebrando el día de las Madres, primera vez sin la reina Isabel II, en la cuenta oficial de la princesa de Gales, se publicó tiernas fotos de Kate Middleton junto a sus tres pequeños hijos y con un mensaje.

Las tiernas fotos son inéditas y se muestran a los tres príncipes felices al lado de Kate Middleton, llamó la atención de muchos usuarios al ver que el príncipe Guillermo no estaba en la publicación, pero es porque el posteo es para su esposa.

Kate Middleton eligió la naturaleza para retratar las fotos, con un hermoso paisaje y con vestimentas comunes, no se lo ve mucho con looks que no sean los de ser miembros de la gran familia real británica, informa Voces Críticas.

En la foto se puede ver que es de alta calidad y Kate Middleton junto a sus hijos están arriba de un árbol, una idea bastante original y donde se ve que la princesa le encanta darle con los gustos a sus hijos.