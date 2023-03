La Reina Sofía atraviesa uno de los peores momentos de su vida tras revelarse todas las infidelidades del ex rey Juan Carlos I. El blog publicado por una periodista cuenta los momentos más aberrantes que atravesó la consorte de España con su marido. Y uno de ellos, ocurrió en un Hospital de España mientras estaba internado el padre de la Infanta Cristina.

Que esto ocurra también puede ser en consecuencia de que a Sofía de Grecia nunca le correspondió el corazón de Juan Carlos I. El emérito antes de contraer matrimonio, siempre estuvo enamorado de Olghina, pero fue obligado por su padre a dejarla. Y en el caso de ella, fue similar ya que ella amaba a Harald de Noruega.

Si bien, uno de los momentos que más llaman la atención es que después de casarse y tener a sus hijos, ambos optaron por vivir en diferentes alas del Palacio de Madrid. Sin embargo, la madre de la Infanta Cristina siempre se sintió sola y apartada del amor de su familia. Y cuando descubrió las traiciones ella se sintió humillada y traicionada.

En un momento el ex Soberano ya no se guardaba nada y estar con otras mujeres no era un secreto, pero los medios de comunicación no filtraban la información. Y en 2010, después que Juan Carlos fue operado de un cáncer, quien estuvo junto a él en todo momento fue Corinna Larsen y no su esposa.

En aquella oportunidad, la empresaria alemana estaba en la habitación cuando llegó Sofía y para no encontrarse tuvieron que salir de emergencia. Tal cual como develó Pilar Eyre en su blog de la revista Lecturas, dice: “Sofía lo sabe todo: la historia de amor de su marido con Corinna”. Pero los ayudantes dieron aviso para que ambas mujeres no se crucen y también evitar a la prensa.

Las corridas por el Hospital de Clínic en donde Corinna escapaba estando aturdida por una noche sin dormir y muy afectada por el estado de Juan Carlos I. Los hombres con pinganillos decidieron bajarla a la amante por el ascensor del montacargas de camillas, mientras la Reina Sofía subía por el ascensor principal.