El Príncipe George, es el hijo mayor del Príncipe William y la Princesa Kate de Gales. El menor es el tercero en la línea de sucesión al trono máximo. Y desde ya, se sabe que será el próximo en romper una importante tradición real. Y ante esto, queda en evidencia que la Corona continúa buscando el camino para modernizarse.

Si bien, el bisnieto de la Reina Isabel II no sería el único en terminar con los típicos protocolos, ya que la hija del Príncipe Harry no usó una prenda que se entrega por descendencia. En la ceremonia de bautizo del pasado 3 de marzo, los Duques de Sussex optaron por no usar el ropón que por años lucieron los miembros de la Familia Real.

Y la tradición que George quiere romper involucra también a su padre, el Príncipe William, quien tendría que ceder en caso que la presión lo fuerce. La misma se trata de la sugerencia que habría hecho en un parlamento sobre la escuela a la que debería asistir el nieto de Diana de Gales en los próximos años.

El parlamentario de Norwich, Clive Lewis, últimamente sugirió que el menor de 9 años asista a una escuela pública y no a Eton College. En caso de cumplirla, finaliza con la asistencia a ese establecimiento que se dio por generaciones a los hombres de la Realeza. Sin embargo, la decisión podría ser apoyada por Kate Middleton, quien busca que su hijo asista a un colegio mixto.

Y el parlamentario también aprovechó la oportunidad para argumentar sobre su sugerencia en el establecimiento. Sobre que asista a la escuela pública dijo: “Él es un futuro rey y se codearía con una muestra representativa mucho más amplía de sus futuros súbditos que en Eton”.

Con respecto a estos consejos, se desconoce cuáles serían las decisiones que los Príncipes Gales tomen con su primogénito, Príncipe George. Además, tampoco se ha hablado si después de la coronación del Rey Carlos III y la Reina consorte Camilla Parker tomarían alguna postura al respecto o si se lo dejará en manos de quienes lo crían.