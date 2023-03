Gimnasia y Tiro recibió a Juventud Antoniana para llevar adelante el esperado clásico salteño. En un partido muy accidentado, como se esperaba, terminó venciendo el conjunto dirigido por Rubén Forestello por 1 a 0. Sin embargo, la polémica se hizo presente en el encuentro, ya que el gol fue puesto en duda por todo el equipo visitante.

El tanto del Albo llegó tempranamente, a los 10’ del primer tiempo. Mediante un tiro libre ejecutado por Walter Busse, el local abría el marcador y determinaba lo que al fin sería el resultado final del encuentro, ya que durante el resto del partido no hubo casi más aproximaciones al arco.

Para colmo, el gol de Gimnasia y Tiro fue ampliamente polémico. Es que el arquero de Juventud, Walter Busse, logró rechazar el tiro. Sin embargo, el árbitro Mauricio Martín terminó convalidando la jugada y marcó lo que sería el único grito del encuentro.

De todas maneras, no fue la única polémica. Tan solo minutos después, el Santo debió quedarse con un jugador menos tras la expulsión de Enzo Vargas. Esta mala noticia, de todas maneras, no cambió el espíritu del equipo: siguieron buscando atacar al Albo buscando la paridad en el encuentro, aunque el trabajo defensivo del local fue lo suficientemente bueno como para que no generen peligro en casi ningún momento.

De esta manera, Gimnasia y Tiro logró su primera victoria en el torneo, mientras espera por Boca Unidos para el próximo domingo 26. Juventud Antoniana, que viene de ganarle a San Martín de Formosa, recibirá a Crucero del Norte el mismo día y espera poder levantar la cabeza después de esta dura derrota. Informa Voces Críticas.