Una de las parejas de la realeza que habían demostrado ser un matrimonio unido y feliz, era el conformado por kate Middleton y el príncipe William, pero desde que se filtró las polémicas fotos del hijo del rey con Rose Hanbury, los medios de la prensa están pendiente de cada movimiento de la pareja para sacarlo a la luz.

Tal como en este caso, cuando los reporteros encontraron un detalle donde kate Middleton fue la principal protagonista junto a su esposo el príncipe William. Todo pasó el día de la Commonwealth celebrada en Buckingham y todos notaron la evidente ausencia de la duquesa avivando con ello los rumores de una posible crisis con su esposo, el príncipe de Gales.

Y es que, a pesar de haber asistido la duquesa a la misa con el futuro heredero, el hecho de que no haya estado presente en el evento posterior ha llamado la atención de los medios de comunicación. Según aseguraron algunos medios expertos en la Casa Real, el primogénito del rey Carlos estaba al tanto de la ausencia de su esposa, según la razón sería que debía cuidar a sus tres hijos.

Pero según la versión de Rebecca English este motivo no cuadró en nada a los seguidores de esta historia, ya que es de conocimiento del público que Kate Middleton tiene niñeras para sus hijos, por lo que este motivo no fue el impedimento de no haber asistido a la ceremonia católica, pero se dice que se habría negado a estar presente en el evento social.

No obstante, ante todo son comentarios y en realidad no hay información exacta sobre lo que podría estar pasando en el matrimonio de Kate Middleton y el príncipe William, y es que la sonrisa de la duquesa mientras está con el padre de sus hijos confunde a todos, y la incertidumbre de los medios no para de crecer.

Vale acotar que por el día de las madres que se celebrar hoy en Reino Unido, Kate Middleton lanzó tremenda indirecta al príncipe con una incendiaria frase que revolucionó a la Corona Británica al expresar con una inédita foto de sus hijos lo siguiente. “Feliz Día de la Madre de nuestra familia a la tuya”, frase que fue considera un misil para el príncipe William quien no pasé este día con ella.