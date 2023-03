Para efectuarse el estudio de Papanicolaou, la mujer no debe estar menstruando; lo aconsejable es que hayan pasado cinco días. Dos días antes del estudio, no debe tener relaciones sexuales vaginales; no debe usar tampones, espumas anticonceptivas, cremas vaginales, ni medicamentos en la vagina. Tampoco debe aplicarse lavados (irrigaciones) vaginales.

El examen de bioimpedancia permite analizar la composición corporal, indicando la proporción aproximada de músculo, hueso y grasa. Las personas a las que se las vaya a examinar no deben realizar ningún tipo de actividad física o ejercicio durante las 24 horas previas al estudio. Tampoco deben ingerir nada de alcohol ni consumir ningún tipo de drogas en ese periodo. La mujer no debe estar en su período menstrual.

Las actividades se desarrollarán en el marco del Mes de la Mujer, haciendo hincapié en el autocuidado y difundiendo hábitos saludables.