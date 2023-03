Mucho se ha comentado sobre la tormentosa relación entre Camila Parker y el rey Carlos, y es que desde que se supo su romance a escondidas, el mundo revolucionó con esta notición, ganándose la pareja el repudio del pueblo británico y también de sus mismos familiares.

Camila Parker y Carlos III tuvieron que pasar varios años viéndose a escondidas para que al final pudieran estar juntos. Sin embargo, el resentimiento que sentían los hijos de Diana sobre su padre y la consorte era cada día peor ya que consideraban que fue por la actual reina consorte que sus padres se divorciaron.

Uno de los que más se ha enfocado en tirarle lápidas a la ex duquesa de Cornualles es el príncipe Harry quien no se cansa de decir lo que detesta a la malvada de su madrastra, y que al parecer el odio es recíproco ya que sabemos que ésta también ha apuntado fríamente contra los hijos de su esposo e incluso hasta con los más pequeños de la familia. Informa Voces Críticas

Pero más allá del resentimiento que pueda sentir el príncipe Harry contra su padre, se ha destapado que existe un integrante muy cercano a Camila Parker que tiene cierto rencor al rey Carlos, hablamos de la hija de la consorte que nunca ha aceptado al monarca como pareja de su madre, de hecho, cuando Carlos llamaba a la casa, la chica al escuchar su voz lo insultaba y colgaba.

Por lo que ya es un hecho, es que menor hijo de Carlos no es el único que ha vivido con resentimiento, la única hija de Camila Parker también ha crecido con cierto reconcomio al esposo de su madre, ya que ésta nunca vio con buenos ojos al ex príncipe de Gales. Y es que Laura era muy joven cuando culpó al ex de Diana de acabar con el matrimonio de sus padres a pesar que estos estaban atravesando por su peor momento.

Aunque hoy día mantienen una relación muy cordial, la hija de Camila Parker, Laura siempre ha estado al margen, ya que ella considera que tener el acoso de los paparazzi en la puerta de su casa era un gran sufrimiento que marcaría por siempre su vida.