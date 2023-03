Desde que Bruce Willis fue diagnosticado con un tipo de demencia que no se lo veía ante las cámaras. Su familia ha estado acompañando en todo momento y protegiendo su intimidad para que el actor de Hollywood no se viera afectado. Pero, este último domingo, Demi Moore decidió compartir un video muy especial de él.



Bruce Willis cumplió años y lo celebró junto a sus seres queridos, pese al difícil momento de salud que está atravesando. Su ex pareja, Demi Moore, compartió un tierno video en el que se lo ve feliz de estar junto a su esposa, sus hijos y la reconocida actriz norteamericana, recibiendo un año más de vida.





Sin lugar a dudas, la actitud del actor de “Duro de Matar” sorprendió mucho a sus fanáticos y también les llevó calma. La situación que atraviesa Bruce Willis no es nada sencilla porque su enfermedad es irreversible y, además, en el último tiempo avanzó con más rapidez. Sin embargo, él continúa disfrutando de cada momento junto a los suyos.



Entre risas, abrazos y gritos de alegría, el prestigioso actor celebró su cumpleaños y se mostró muy agradecido con los presentes por festejar junto a él y por acompañarlo en este duro proceso que comenzó hace varios meses. Informa Voces Críticas





La familia de Bruce Willis es muy consciente de que los daños ocasionados por la demencia que sufre el actor son irreversibles, por eso han reorganizado su vida para que el actor sea su mayor prioridad. A su vez, el protagonista de “Duro de Matar” ha puesto toda su voluntad para no dejarse vencer por esta situación y disfrutar al máximo junto a su familia.