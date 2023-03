Cristriano Ronaldo se encuentra actualmente en Al-Nassr F. C. y desde su llegada al club árabe ha revolucionado a toda su gente. Sin embargo, el compañero de Georgina Rodríguez no solo genera euforismo en los apasionados del fútbol, sino que también lo logra a todos los que lo siguen a través de sus redes sociales por sus impactantes looks.

El deportista, el sábado 18 de marzo fue partícipe de la victoria de su club, en el que convirtió en un empate en el que iba perdiendo. En sus cuentas personales, la pareja de Georgina Rodriguez publicó algunas fotos de lo que fue el partido y también el festejo de su gol. Abajo colocó un breve mensaje en el que se expresó feliz por lo logrado en el estadio con sus fanáticos.

Con una diferencia de días, Cristiano Ronaldo compartió una imágen hace un par de horas en el que se lo observa desde el balcón de su casa. Allí, dejó demostrado estar a la altura de un experimentado modelo. Si bien, ya está acostumbrado a estar frente a las cámaras ya que suele hacer publicidades para diferentes marcas de ropa, perfumes o de comida.

CR7 está sentado en una silla mirando la vista que le brinda su palco. Como se lo ve, el look es cómodo con una remera blanca y un pantalón negro, que al final de los pies le hace un doblés para mostrar sus canilleras. El calzado que optó es una zapatilla blanca con plataforma, pero lo que más enamoró en sus seguidores fue los lentes negros de sol, que le dan otro toque de glamour.

La publicación obtuvo una interacción de más de 7 millones y medio de ‘likes’ y más de 100 mil comentarios, la cual en el transcurso del día ese número irá creciendo notablemente. Cristiano Ronaldo tuvo la aceptación de sus fans en el que le dejaron muchos mensajes positivos a la media naranja de Georgina Rodríguez.