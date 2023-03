Lady Di no solo fue una gran referente de la amabilidad y la solidaridad, sino que además la ex esposa de Carlos III también supo marcar la diferencia en el mundo de la moda. La princesa del pueblo supo construir una icónica imagen a través de una impactante personalidad a la hora de vestir. Estos fueron sus looks más memorables.



En el mundo de la realeza, las integrantes mujeres siempre buscan destacar por sobre el resto. Sin embargo, si hay una royal que nunca tuvo competencia a la hora de vestir fue Lady Di. Su osada personalidad dejó una marca imborrable en la moda, que difícilmente alguien pueda superar.





Uno de sus trajes más recordados fue el vestido que Lady Di llevó poco antes de que Carlos III reconociera que le había sido infiel con Camilla Parker. Este icónico vestido negro sin hombros pasó a la historia por romper varios protocolos reales como, por ejemplo, el de mostrar demasiada piel. Informa Voces Críticas



Otro de sus outfits más memorables fue el que llevó en una cita que tuvo en la Casa Blanca junto al reconocido actor, John Travolta, donde la princesa británica lució radiante y feliz en un vestido largo y muy ajustado. También pasó a la historia su traje de gala de lentejuelas que un diseñador oriental creó especialmente para ella.





Para demostrar su personalidad arriesgada, Lady Di lució en una oportunidad un vestido sumamente exagerado, con el que conmemoró los años 80. Su traje destacó por lo excesivo de las hombreras y su color plateado furioso, con el que atrajo todas las miradas.



Pero ese no fue el único look extravagante de la princesa, debido a que en una oportunidad llevó un traje de dos piezas al que apodó con el nombre de Elvis Presley. Fue una especie de homenaje hacia el artista, que se destacó por estar repleto de perlas que causaron furor en esa época.





En cuanto al último traje de Lady Di, el estilo de la princesa marcó la historia de la alta costura con un vestido campana, que llamó la atención de todos por sus tonos. Se trató de una pieza negra y roja que la princesa tuvo la astucia de combinar con un guante de cada color, despertando la sorpresa de todos.