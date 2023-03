Muchos hablan de la vida que lleva la princesa Leonor, muy sacrificada, pero muy pocos prestan atención de su prima, Irene Urdangarin, como no es una futura reina, la dejan de lado y solo se habla de alguna polémica que sale a la luz.

La joven Irene no es la única de la familia borbón que está lejos de España, la princesa Leonor está en Gales, Froilán en Abu Dabhi y así sigue, pero nadie tiene el récord de vivir afuera más tiempo que la joven benjamina de la familia.

Pues la joven Irene lleva 13 años viviendo en el extranjero, algo que ninguno de sus primos logró, la glamorosa vida que tiene la joven comenzó a despertar la envidia de Leonor, ya que esta última jamás podría vivir tanto tiempo lejos del país donde reinará.

Leonor no puede tener las libertades que tiene su prima Irene, porque Letizia ya le explicó que no puede tener salidas, juntadas y reuniones con nadie que la reina española considere que sea apta para su vida y no comprometa a su primogénita en alguna polémica de los diarios nacionales o internacionales.

Irene Urdangarin se encuentra en suiza y ya eligió a la prestigiosa universidad EHL Hospitaly Business School como su segunda casa, debido a que ya tiene pensado que seguirá en ese país y estudiaría una carrera universitaria, a diferencia de Leonor que deberá someterse al servicio militar, informa Voces Críticas.