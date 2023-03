Romina Uhrig quedó fuera de Gran Hermano (Telefe) en la última gala de eliminación del ciclo. Con la mayoría de votos en contra, la participante abandonó el reality.

El miércoles pasado, Marcos Ginocchio se impuso en el desafío, convirtiéndose en el primer finalista del ciclo. De esta manera, Romina, Julieta Poggio y Nacho Castañares quedaron en placa. Y, de acuerdo a las nuevas directivas del reality, el salteño no pudo salvar a ninguno de sus compañeros.

Julieta fue la primera salvada por el voto telefónico del público con el 11.37%. Santiago del Moro pidió el cierre definitivo de las votaciones y entró a la casa para anunciar quién debía abandona la casa y quién llegaría a la final del próximo lunes 27 de marzo junto a Marcos y Julieta. Y quién debió tomar su valija para abandonar el reality fue Romina, quien recibió el 57,69 % de los votos frente al 42,31 % de Nacho, que le dio su pase a la última emisión en la que el público elegirá al ganador del juego. Antes de salir, la exdiputada agarró a Caramelo, el perrito que ya había anunciado que iba a adoptar.

Se fue Romina Uhrig y entran tres ex participantes a Gran Hermano

“Mañana van a entrar tres integrantes de la casa. No van a entrar a jugar, van a entrar a hacer campaña para los tres participantes que quedan”, contó Santiago del Moro antes de abrir el comunicado rojo. Y luego dio los nombres de los ingresantes, que eran los tres primeros eliminados: Holder, Martina y Mora. A partir de este momento, el voto del público será positivo para elegir al ganador, entre Marcos, Julieta y Nacho. La repercusión en redes sociales tras la salida de Romina de la casa de “Gran Hermano” Desde temprano, el fandom de Gran Hermano se dividió en tres: los que pedían la salida de Romina y los que alentaban a votar a Julieta o a Nacho. Esto se plasmó en los resultados de la definición y, cuando Santiago del Moro informó la decisión del público de eliminar a la exdiputada, estallaron los memes.

Gran Hermano: Marcos tuvo una inesperada y emotiva visita en la casa

El jueves pasado, Marcos recibió la visita de su papá José Alberto en la casa de Gran Hermano 2022, a casi cinco meses de la última vez que se vieron, lo que fue un conmovedor momento que se repitió este domingo con la llegada de su hermano.

José hijo estudia en una universidad de los EEUU con una beca que obtuvo, y le resultó muy difícil conseguir una autorización para unirse a su padre en la casa, una situación que le fue informada a Marcos el mismo jueves, por lo que no guardaba la esperanza de verlo.

“No sé, caí del avió ayer. Perdón que no pude estar el jueves”, le dijo José a Marcos, y le comentó luego que hubo “un quilombo logístico con la universidad, que no entendía nada. Un quilombo logístico de trámites que tuve que ver”.

Ante la atenta y emocionada mirada de su padre, que los veía desde el estudio donde conduce Santiago del Moro, los hermanos se abrazaron largo rato, tras lo cual el recién llegado le hizo una confesión al participante.

“No sé cómo hacés vos para estar tan tranquilo”, le dijo José, mientras que su hermano le reprochaba en broma no haber llegado antes. “El jueves, papá me dijo que era imposible porque estabas con la beca”, comentó Marcos.

“Conseguí la autorización. Estoy tratando de que me dejen quedarme hasta la final. Lo que sea por verte”, le aseguró José a Marcos. Y El Primo confesó: “Vos me tenés orgulloso”. “No, vos me tenés orgulloso por lo bueno que sos”, le constestó su hermano.