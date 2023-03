Las últimas declaraciones de Pep Guardiola generaron un escándalo en el Manchester City. Cuando todo parecía haberse calmado luego de que Julián Álvarez ingresara de titular para el partido ante el Burnley por la FA Cup, el DT español desató una nueva polémica por sus dichos sobre Erling Haaland.

El delantero noruego dejó a todos sorprendidos tras marcar 5 goles en un mismo encuentro de Champions League ante el RB Leipzig, sin embargo, el ex extrenador del Barcelona decidió susituirlo muy temprano en el segundo tiempo.

Luego de esto, todos apuntaron a que la decisión de Pep Guardiola se relacionó a su fanatismo por Lionel Messi, con quien tiene una gran relación. Lo cierto, es que muchos aseguraron que el reemplazo de Haaland tuvo que ver con que el entrenador del City no quería que el noruego superara el récord de la ‘Pulga’, quien también marcó 5 tantos en un mismo partido en Champions.

En ese contexto, luego del compromiso por la FA Cup, en el que los ‘Ciudadanos’ se llevaron la victoria tras un resultado de 6-0 en el que Haaland hizo un hat-trick, Pep Guardiola hizo mención al tema y confesó que sustituyó al delantero para que no superara a Messi.

Tras una pregunta sobre el ex jugador del Borussia Dortmund, el DT español expresó: “Lo sustituí porque no quise que rompiera el récord de Messi en FA Cup, intento castigar a sus jugadores”. El comentario de Guardiola fue irónico, ya que la ‘Pulga’ no tiene récords en Inglaterra, pero así eligió el DT hacer frente a las acusaciones.

De todas formas, el ex entrenador del Barcelona ironizó con la situación pero no lo negó, por lo que tranquilamente podría haber sido esa la razón por la que reemplazó a Haaland, algo que Julián Álvarez festeja, ya que no sólo entró en su lugar, sino que tampoco hubiese querido que supere a su capitán de selección.