Fernando Romero se convirtió sin quererlo en el guía espiritual de la Selección argentina y hasta un hombre clave en la obtención de la Copa del Mundo en Qatar. Si bien no jugó, el autor de la letra “Muchachos…” colaboró de manera emocional para que todo un país se uniera en busca del título.

Romero, al igual que más de un millón y medio de personas, intentó sacar una entrada para estar en la fiesta de los campeones del mundo, el próximo jueves en el amistoso ante Panamá, pero no pudo. Pensó que se iba a quedar con las ganas de disfrutar este partido histórico, pero una invitación de Chiqui Tapia, presidente de la AFA, lo volvió a ilusionar.

“Me cuesta hacer entrar los agradecimientos en un tweet. Hoy Chiqui Tapia me contactó para hacerme parte de la fiesta del jueves, y eso es en gran parte gracias a ustedes, que se enamoraron de la canción, y quisieron regalarme esta oportunidad. Me rebalsa el corazón. Los quiero”, escribió Romero en su cuenta de Twitter.

Me cuesta hacer entrar los agradecimientos en un tweet. Hoy @tapiachiqui me contactó para hacerme parte de la fiesta del jueves, y eso es en gran parte gracias a ustedes, que se enamoraron de la canción, y quisieron regalarme esta oportunidad. Me rebalsa el corazón. Los quiero.

