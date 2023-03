Para los entendidos en todo lo concerniente a los títulos nobiliarios, el hecho de que el príncipe Harry y Meghan Markle ya no sean Sus Altezas Reales, sus pequeños hijos tienen derecho a ostentar el de príncipe y princesa. La noticia de que ya habían sido dados los títulos por su abuelo, el rey Carlos III, a Archie y a Lilibeth, se conoció durante la ceremonia del primer sacramento de la niña, cuando Harry compartió que habían bautizado a la Princesa Lilibeth.

A pesar de que Harry y Meghan usan títulos nobiliarios para sus hijos, aunque ellos hayan renunciado al sistema, existen miembros reales que prefieren no hacerlo. Cuando la reina Isabel II estaba aún con vida, los hijos de Harry y Meghan no podían ostentar esos títulos, pero ahora que Carlos III es el rey, les corresponde por ley.

Esto se debe a que en 1917, el rey Jorge V, en las Cartas Patentes, decretó que los nietos del rey soberano automáticamente llevan el título de “príncipe” o “princesa”. Pero Archie y Lilibeth eran bisnietos de Isabel II, y los bisnietos no tenían derecho a llevar el título de Su Alteza Real. Informa Voces Críticas.

El decreto de 1917 no abrazó a los hijos de William y Kate, George, Charlotte y Louis, porque Isabel II cambió las reglas en 2012 exclusivamente para los hijos de los, entonces, duques de Cambridge. Pero ahora que Carlos es rey, la cosa cambió para los pequeños hijos de Harry.

Hasta ahora los Duques de Sussex no han dicho oficialmente si los niños usarán o no los títulos, ya que ellos tienen el derecho de ser estilizados de esa manera. Pero al parecer, ya decidieron extraoficialmente que si usarán sus títulos de príncipe y princesa. Aunque en Estados Unidos esto no tiene ninguna trascendencia.

Para la princesa Ana, hermana de Carlos III, no fue una opción que le otorgaran títulos de realeza a sus hijos, Zara Tindall y Peter Phillips. Ella misma hizo lo posible para que no los usaran. En el 2020, Ana explicó el porqué tomó esta decisión: “creo que probablemente fue más fácil para ellos, y sinceramente hay más desventajas en tener un título que en no tenerlo. Así que pensé que sería lo correcto”.