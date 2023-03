Preocupación por Brian Fernández: luego de haber sido desafectado por Pipo Gorosito del plantel de Colón, a raíz de sus reiteradas ausencias en los entrenamientos, ahora encontraron su auto abandonado en Santa Fe.

Esta mañana la Policía de la ciudad recibió el aviso de un vehículo BMW coupé que se hallaba en la intersección de las calles Peñaloza y Doldán, en el barrio Altos de Noguera, con los vidrios rotos y sin una rueda. Según pudo confirmar el sitio Doble Amarilla el mismo era propiedad del futbolista, quien atraviesa una enfermedad de adicción a las drogas hace ya varios años.

Cabe destacar que desde la semana pesada se desconoce el paradero de Fernández. Sin embargo, vecinos de la zona aseguraron haberlo visto por los alrededores del barrio donde fue localizado el auto. Aún se desconocen mayores precisiones acerca del acontecimiento.

“Brian Fernández faltó a dos entrenamientos. No tenía permiso. Le dije que le daba una oportunidad y le di dos… ya está. Tiene que hablar con la gente del club para ver cómo sigue. Yo no soy psicólogo, le debo dar prioridad al grupo“, expresó Gorosito cuando comunicó que el jugador ya no iba a formar parte de sus planes.

Al mismo tiempo, el psicólogo del delantero de 28 Osvaldo Chiarlo disparó: “Colón y Gorosito terminaron de soltarle la mano a Brian. Como sociedad estamos totalmente inmaduros, somos unos caretas. Brian nos enseña lo que sucede en el 90% de las personas que vivimos en esta cultura consumista y en el fútbol“.

En esa sintonía, en diálogo con Radio EME (FM 96.3), el especialista sentenció: “Lo que sucede con el consumo problemático es similar a otras problemáticas más conocidas como la hipertensión, el asma o la diabetes. Hay personas que desarrollan una dependencia y tienen períodos en los que, ante diferentes factores, aparecen los síntomas. La diferencia es que los consumos problemáticos están atravesados por lo ‘moral’ y las recaídas no se permiten“.