Desde que Shakira y Gerard Piqué se separaron definitivamente, cada acción o aparición de ellos en público son observadas y analizadas por millones de personas. Ahora, los seguidores del ex futbolista, notaron algo muy especial en él y no lo dejaron pasar por alto.

Los seguidores de Piqué se percataron que el ex deportista tuvo un cambio rotundo en su aspecto. Lo llamativo es que la transformación no es para nada buena, todo lo contrario. Los que lo siguen destacaron que desde que se separó de Shakira se lo ve notablemente desmejorado y ya no conserva el físico de deportista, tonificado y marcado, que todos conocían. La causante de eso sería la mismísima Clara Chía.

Ahora bien, la culpable de eso sería su actual pareja. Es que muchos consideran que desde que inició su relación con Clara Chía comenzó a llevar una vida de adolescente. Es decir, ya no se cuida y es asiduo concurrente de fiestas y reuniones donde hay excesos. Informa Voces Críticas.

Además, los allegados a la pareja sostienen que Gerard Piqué ha abandonado su dieta estricta que, realizaba junto a Shakira, se caracterizaba por tener 6 comidas diarias, en las que no podían faltar las proteínas, vegetales y grasas saludables. Todo lo necesario para su organismo y controlar su peso.

Si bien la pareja de Clara Chía Martí ha abandonado la actividad deportiva, su falta de disciplina y el descuido ha hecho que muchos seguidores advirtieran el gran cambio físico que sufrió en los últimos meses. Además, remarcaron que no lo favorece para nada o, al menos, no es el que todos estaban acostumbrados a ver.

En la canción que Shakira grabó con Karol G, en una parte dice “al menos yo te tenía bonito”, aparentemente se refería a este aspecto del ex jugador de fútbol y su actual pareja.