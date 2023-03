El presente de Boca está realmente muy por debajo de las expectativas que se tenían a principio de temporada. Ya el año comenzó accidentado tras la derrota ante Racing por el Trofeo de Campeones de Superliga, no pudiendo así los de Hugo Ibarra validar su posición como los campeones argentinos.

Para colmo, la Liga la comenzó de manera muy poco prometedora, redondeando tres derrotas (1-2 vs. Talleres; 0-1 vs. Banfield y 2-3 vs. Instituto). Sin embargo, más allá de la lucha por los puntos, lo que hiere a los hinchas del Xeneize es que el equipo no parece encontrar respuestas, mostrándose con una importante desidia y falta de compromiso en el campo de juego.

Esta situación puso a Hugo Ibarra en una situación muy complicada, ya que tiene las horas contadas como el entrenador de Boca. Incluso, se dijo que el partido contra Olimpo del sábado que viene será definitorio, ya que la CDF vería en ese encuentro un momento bisagra. Lo cierto es que el técnico ya no demuestra lo que mostró el año pasado, cuando logró que su equipo termine alzándose con el título de la Liga.

Por esa razón, lo más seguro es que, ante una derrota o un mal desempeño el próximo sábado, Hugo Ibarra deje de ser el entrenador Xeneize. Si bien en un principio quien estaría destinado a ocupar el puesto es Mariano Herrón, técnico de la reserva quien subiría a la primera como interino, el Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme ya se encuentran pensando en el reemplazo.

Hasta ahora, el candidato que más sonaba era Sebastián Becaccece, quien aparece como la primera opción para ocupar el banco de Boca. Sin embargo, ante la posible reticencia del ex Racing e Independiente de ocupar un puesto tan comprometido, se difundió el plan B de Riquelme y compañía.

Se trata de Ricardo Zielinski, que recientemente dejó de ser el técnico de Nacional de Uruguay. En términos generales, el perfil del ex entrenador de Belgrano siempre fue del agrado del hincha Xeneize, ya que además cuenta con el antecedente de haber mandado a River a la B. Además, sus grandes campañas en Atlético de Tucumán y Estudiantes de la Plata le dan suficientes credenciales para ponerse el buzo de entrenador en el club más popular del país. Informa Voces Críticas.