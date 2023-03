Luego de su separación del músico Coti Sorokin, a Cande Tinelli comenzó a vinculársela sentimentalmente con el piloto de automovilismo uruguayo Santiago Urrutia. Tras los rumores llegaría la primera imagen que dejaba a las claras que ambos estaban compartiendo el tiempo juntos. En ella se puede ver a Cande tomando un trago en el Café Tropical Cadaques, un bar en Barcelona, y que fue subida en sus redes sociales por el propio Urrutia.

Sin embargo, a las horas ella misma se encargó de echar por tierra cualquier tipo de especulación al respecto: “Les pido por favor a los medios que dejen de decir que estoy de novia. No tengo nuevo novio. Estoy soltera. Disfrutando el momento. A eso vinimos a esta vida”,

Esta vez la también empresaria fue más allá y publicó un álbum con varias fotografías que los muestran juntos disfrutando de las tierras uruguayas. “Uru y Urru”, se titula el álbum que incluye dos corazones y la bandera del país vecino, donde se los puede ver desde el momento en que se prueban la ropa que utilizarán para la salida como los diferentes instantes de ese viaje.

“A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Hay personas que te conocen de una manera y después te quieren transformar. Entonces, si el otro no te acepta como sos, esa relación no va”, confesó de manera terminante respecto de su separación de Sorokin en charla con LAM el último mes. Y agregó más detalles: “Cuando uno esta enamorado a veces está un poco cegado pero cuando te lo empiezan a decir de afuera, no una persona sino muchas, empezás a abrir los ojos. Ahora, que lo veo un poco más de afuera puedo decir que es así”.

En la misma entrevista, Lelé reflexionó sobre lo que su ex había dicho al confirmar la ruptura y calificarla de “impulsiva”: “No le echo la culpa a él, en gran parte es culpa mía y espero que todas las mujeres podamos salir de una situación así, yo soy todo lo contrario a lo que él dijo en esa nota. No me interesa lo que opinen los demás soy muy transparente, no me interesa quedar bien, si me mandé una cagada soy la primera en aceptarlo, me chupa un huevo tener una imagen para los demás, yo me banco las críticas, buenas y malas. A él, lo respeto y nada más”.

Para finalizar, cuando el cronista le preguntó acerca de una supuesta infidelidad de parte de su pareja, Cande sonrió con una mueca en sus labios. “No lo puedo comprobar pero me llegó de varias personas, de una mujer y de varias. Y yo estoy del lado de las mujeres, jamás me enojaría con una mina, pero hay algunas cosas que me resultan un poco raras. Yo soy sincera y espero lo mismo de la otra persona, pero hay gente mentirosa, que oculta cosas. Pero bueno, el que carga con su cruz, va a ser él, no yo. Yo estoy muy tranquila, estoy muy liviana de equipaje. Lo quiero y no quiero que sienta culpa, pero todo es un aprendizaje”, destacó firmemente.

QUÉ DIJO CANDE TINELLI SOBRE SANTIAGO URRUTIA

Hace casi un mes, y cuando aún se hablaba de su separación de Coti Sorokin, Cande Tinelli fue sincera al describir su relación con el piloto de carreras uruguayo Santiago Urrutia.

“Santi es un gran amigo que lo conocí en el verano y en este momento no es mi novio. No estoy para estar de novia después de una relación de dos años, necesito estar para mí ahora”, dijo.