La pelea entre el príncipe Harry y su padre, el rey Carlos III, así como con toda la familia real parece no terminar nunca. Ahora, se conoció que el duque de Sussex realizó un polémico e inesperado pedido a su padre e involucra a sus hijos Archie y Lilibet. Hay opiniones divididas.

De acuerdo a información de los medios británicos, el príncipe Harry ha solicitado a su padre que sus hijos reciban los mismos beneficios que los otros integrantes de la familia. Además, que la herencia sea repartida entre todos de manera justa y pareja.

Incluso, se supo que Harry solicitó que los pequeños sean incluidos en el acto de la coronación y sean parte de la foto del rey y toda la familia en el balcón del Palacio. Hasta ahora, no hubo respuestas de la realeza. Informa Voces Críticas.

Una especialista en relaciones públicas reconoció que esas actitudes, el duque de Sussex, está demostrando que, si bien rechaza de manera categórica muchas costumbres de la realeza, considera que debe seguir. Eso lo ha demostrado al momento que ha aceptado los títulos que el rey Carlos les concedió a sus hijos.

De todas maneras, muchos británicos no están de acuerdo con estas exigencias del hijo menor del rey Carlos III y Lady Di, porque consideran que desde que el momento en que él decidió alejarse de la realeza ya no puede solicitar nada. Por eso es que rechazan totalmente sus exigencias y consideran que la familia real no debería ceder.

De todas maneras, desde el Palacio de Buckingham hasta ahora no han realizado ninguna declaración al respecto. Pero, se espera que todas estas cuestiones se resuelvan antes del acto de coronación ya que de no ser así podría ser un gran escándalo.