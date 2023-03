Es bien sabido que desde hace unas semanas el nombre de Kate Middleton no ha dejado de ser noticia mundialmente y eso se debe al escándalo generado por el príncipe William a quien se le descubrió que le puso los cuernos a la duquesa desde hace cuatro años.

Pero más allá de esta controversial y amarga situación por la que está viviendo Kate Middleton su vida se ha visto reflejada en las últimas semanas en puros comentarios tantos negativos como positivos para la royals.

Ahora como si la duquesa de Gales no estuviera viviendo lo suficiente salió a la luz un episodio que ocurrió hace mucho tiempo, cuando ella apenas empezaba a adaptarse a las normas y protocolos de la Casa Real. Informa Voces Críticas

Todo sucedió en un episodio al comienzo de las celebraciones que generó conversación entre los observadores reales, y fue que mientras los Windsor hablaban entre ellos antes del servicio, varios miembros de la realeza notaron que Kate Middleton no le hizo una reverencia al rey Carlos ni a Camila Parker.

Es bien sabido que el protocolo real ordena a todos los integrantes de la realeza que se inclinen o hagan una reverencia ante el monarca y su esposa en reconocimiento de sus roles como los miembros más antiguos de la familia.

Pero para sorpresa de muchos, Kate Middleton no se inclinó ante los reyes, gesto que se apoderó de todas las miradas de los presentes quienes de inmediato empezaron a murmullar su actitud, cosa que aunque al rey sorprendió no le incomodó porque sabía perfectamente que su nuera apenas se estaba adaptando a esa nueva vida, y que poco a poco se iría amoldando a estos protocolos y que él no lo vio como si estuviera violando el protocolo.