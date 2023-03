La situación entre el rey Carlos III y Kate Middleton es cada vez más insostenible. Según The New York Post, tuvieron una gran discusión por la coronación que se realizará el 6 de mayo.

Según el artículo, la princesa de Gales se enojó con el padre de Guillermo porque le dio una tarea muy difícil al príncipe George. Esto le traería complicaciones al hijo mayor de la pareja y le exigió que como rey, no le de demasiadas responsabilidades.

La molestia del Jefe de Estado sería porque su nieto es una persona muy conservadora y según sus reglas, todos los miembros de la realeza deben saber manejar las responsabilidades. Es un deber que deben asumir por su compromiso con la corona británica.

Kate Middleton sintió el deber de proteger a su hijo de las fuertes demandas que realiza el rey Carlos III ya que sintió una sobreexigencia por su parte. Por el momento se desconoce si la discusión hará cambiar de parecer a los Monarcas o seguirán con los planes que tenían hasta el momento para lucirse, informa Voces Críticas.

Aún es una incognita el rol que tendrá el niño de 9 años en la coronación, pero se espera que sea un papel de gran magnitud y que al no aceptarlo, la coronación no peligre. Su padre conoce las consecuencias de participar en actos de gran magnitud a tan corta edad por lo que su deseo es que no pase por el mismo estrés que él.

La coronación será épica ya que marcará un nuevo hecho en la historia. Los habitantes de Reino Unido iniciarán un nuevo reinado.