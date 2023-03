El futbolista Brian Fernández preocupó a todos en los últimos días luego de su auto apareciera vandalizado en Santa Fe, temiendo por la seguridad del delantero. Sin embargo, desde su entorno aclararon que el auto estaba ahí, sin nafta, para evitar que Brian lo utilice.

El artillero sufre adicción a las drogas desde hace mucho tiempo y eso le costó asentarse en su carrera futbolística. El delantero había vuelto a Colón, pero tras faltar a dos entrenamientos y en medio de una lluvia polémicas, Néstor Gorosito lo separó del plantel.

"LE DI DOS OPORTUNIDADES, YA ESTÁ" ❌ Pipo Gorosito contó que Brian Fernández faltó a dos entrenamientos de Colón y que ya no lo tendrá en cuenta. 🗣️ "Tiene que hablar con la gente del club. Yo no soy psicólogo, le debo dar prioridad al grupo" pic.twitter.com/mHLzEZWQ3K — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 17, 2023

Quien habló sobre el tema fue la pareja de Brian, Araceli Fessia, que intentó aclarar la situación del futbolista. “No está desaparecido y el día que pase voy a ser yo quien lo comunique. Sí que tuvo unos últimos días malos. Nosotros sabemos quién le abre la puerta, quién le accede cosas y quién no”, aseguró en DSports Radio.

“Hay días que su enfermedad ataca tan fuerte que muchas veces no lo podemos controlar. Esta enfermedad tiene mucho de voluntad propia. Únicamente podemos intervenir cuando nos pide ayuda”, confesó Araceli.

Brian y Araceli tienen un hijo y la mujer contó qué pasa cuando el jugador sufre una recaída. “Cuando Brian está bien es una persona increíble que lo da todo por mí, mi hijo y mis papás. Cuando está mal, él no se quiere ver así ante nosotros y tiende a escaparse”, dijo.

Por último, remarcó que no quería que Brian firme en el Sabalero, para ahuyentarlo de todos los fantasmas que lo aquejan día a día hace tanto tiempo: “Yo no quería que venga a Santa Fe, pero lo convencieron igual en venir. Lo ayudamos igual, porque él cuenta con nuestra ayuda. Me gustaría que mi hijo pueda disfrutarlo los días que tiene su enfermedad controlada”.