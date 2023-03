En vista de su inminente coronación como la actual consorte del Reino Unido, la reina Camilla Parker será la excepción en una de las tradiciones más antiguas de la Familia Real Británica, por razones sumamente controversiales con el pasado histórico de la Casa Windsor.

Y es que, desde los años en que la reina Victoria era soberana del territorio británico, el diamante de Koh-i-Noor fue una de las joyas más preciadas y extravagantes de la colección real, siendo incrustado en la corona de la reina María.

Como es costumbre, al investir a una nueva reina, la corona es utilizada únicamente por dicha figura durante esa particular ocasión. Sin embargo, a raíz del escandaloso origen del diamante, Camilla no podrá hacer los honores y se convertirá en la primera consorte en no utilizar la joya.

Según los historiadores y expertos reales, el diamante de Koh-i-Noor compuesto por más de 100 quilates ha sido catalogado como un “símbolo de la conquista” colonial por parte del Reino Unido a la India, haciendo referencia directa al sombrío y brutal pasado histórico.

Por su parte, la existencia del diamante se remonta al siglo XIII, al ser descubierto y extraído en la India. Por siglos, estuvo en manos de diversos personajes codiciosos hasta pasar a ser propiedad de la Compañía Británica de las Indias Orientales, y de esta forma, le fue obsequiado a la reina Victoria por el emperador sij, el maharajá Duleep Singh.

Según la versión británica de los hechos, la madre del emperador llamada Rani Jindan fue amenazada con el motivo de aprobar un tratado en el que India le cedía sus extensos territorios a los ingleses, sin poder hacerse con la preciosa joya antes de su captura.

Desde ese momento, ha permanecido en la colección real. Sin embargo, ante la presión de los expertos y funcionarios de la India en devolver la joya a su lugar de origen, la Familia Real Británica ha decidido renunciar al uso de la misma.

El diamante Koh-i-Noor será exhibido en una exposición dedicada a las joyas reales que se llevará a cabo en la Torre de Londres, durante el 26 de mayo. Allí, se dará a conocer la verdadera historia sobre su sangrienta y oscura procedencia.