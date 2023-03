Camila Parker habría tomado venganza contra el príncipe Harry en un punto especialmente sensible: sus hijos, Lilibet y Archie. Los duques de Sussex aún no han confirmado si asistirán a la coronación del rey Carlos III, pero han anunciado recientemente el bautizo de su hija más pequeña, una ceremonia íntima celebrada en su casa en Montecito, California. Aunque los principales miembros de la Familia Real recibieron invitaciones, no estuvieron presentes en el evento.

Los Sussex confirmaron que ambos hijos han asumido sus títulos reales y se han convertido en elegibles para ascender al trono de su abuelo. Sin embargo, la Casa Real no ha informado oficialmente sobre los títulos nobiliarios de los pequeños. Según informes, la reina Camila orquestó estos desaires a los duques de Sussex en represalia por las revelaciones hechas por el príncipe Harry en sus memorias, “Spare”, en donde habló de la mala relación que tenía él y su esposa con su madrastra.

La relación entre las mujeres se habría tensado incluso antes de la boda de los Sussex, cuando la esposa del entonces príncipe Carlos “declaró la guerra” contra Meghan Markle, afirmando que no estaba hecha para la realeza debido a sus “demasiados puntos negativos”. La relación no ha mejorado desde entonces, lo que ha llevado a especulaciones sobre si Harry y Meghan asistirán a la coronación del rey Carlos III, que está siendo organizada por la Camila Parker.

Aunque los duques de Sussex podrían tener intereses personales en asistir a la coronación para salvaguardar el futuro de sus hijos, todavía no está claro si lo harán. Es posible que estén esperando un bautizo real para Lilibet antes de hacer una aparición pública con la Familia Real. El bautizo de Archie en 2019 fue un evento espectacular y de la realeza, con fotos familiares que demostraban su conexión real.

Según el comentarista real, Russell Myers, la ausencia de estas fotos familiares podría ser una señal de que Harry y Meghan asistirán a la coronación con su hija para celebrar la unidad con la Familia Real. La coronación, que tendrá lugar el 6 de mayo, será un evento importante para la reina Camila, quien será coronada como reina consorte. En cualquier caso, el drama en la realeza sigue siendo tema de interés público, especialmente cuando se trata de la tensa relación entre los Sussex y el resto de la Corona. Informa Voces Críticas.