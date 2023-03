Medina Ruiz visitó el operativo de control focal de dengue

“Por otro lado, cuando una persona tiene fiebre alta y dolor de cuerpo (sin cuadro respiratorio) es dengue seguramente, lo que hay que hacer es bajar la fiebre con medios físicos como una toallita sobre todo en la cabeza, una ducha tibia, tomar mucho líquido y paracetamol no más de dos comprimidos de un gramo por día, no se puede tomar otra medicación. Y, si con eso no baja la fiebre, por supuesto la consulta, en este contexto de epidemia, el Ministerio está disponiendo que algunos Caps para que amplíen sus horarios, como por ejemplo en este caso”, detalló.

Siguiendo esta línea, el funcionario comentó: “Hoy en este operativo, vamos casa por casa que es la tarea específica de salud, buscamos a los pacientes que tienen síntomas al que si tiene, se le hace un laboratorio para ver las plaquetas, depende del tiempo evolutivo y allí se analizan los glóbulos blancos y eventualmente la parte hepática. Por otro lado, estamos realizando una tarea de descacharreo en las viviendas y a veces hasta desmalezamos y retiramos residuos. Esta es una tarea que la tenemos que hacer en conjunto con la sociedad, con los vecinos y con el municipio». Cabe destacar que acompañó en el recorrido la subsecretaria de Salud, doctora Cristina Majul y todo el equipo de salud del ministerio.

image.png

Por su parte la directora de Salud Ambiental de la provincia, ingeniera Julieta Migliavaca, comentó: “Estamos realizando hoy un operativo de dengue aquí en la zona de Caps Pedro Riera y vamos a abarcar nueve manzanas acompañados por agentes socio sanitarios, personal del Departamento de Operativos Móviles y la Brigada Provincial de Vectores. En esta zona tenemos un importante aumento de casos de dengue, así que, para tratar de controlar el foco y sobre todo hacer hincapié en la eliminación de los criaderos, evitar la proliferación del vector hemos seleccionado esta zona y que está siendo abordada permanentemente por los agentes socio sanitarios».

“En cada grupo van agentes sanitarios que hacen la toma de datos de los pacientes y buscan sintomáticos, mientras que el personal de la Brigada de Vectores hace el control focal y además el personal que hace luego la aplicación del adulticidio. Es decir que cada grupo que visita una vivienda está compuesto por de tres a cuatro personas. Esta actividad que es una acción concreta, ya que estamos trabajando en la prevención porque es importante que la gente ayude”, comentó.

Por último, la licenciada Karina Despósito, de jefa del Caps Pedro Riera, contó: “Los profesionales de nuestra área operativa están preparados para la atención y nos brindan capacitaciones a todo el equipo de salud, y sobre todo se continúan formando ellos, que son los que atienden los casos de dengue. Cuando la persona llega, si lo hace con síntomas, pasa primero por enfermería, se hace un control, el enfermero detecta la sintomatología del paciente y luego es visto por el médico. En el caso de la clínica, si no tiene comorbilidades, y no está con un sangrado (como ser de encías) es decir un dengue hemorrágico, se lo médica y se lo va controlando, se hace incluso un seguimiento a través de todos los agentes sanitarios que van casa por casa para seguir controlándolo”.

Y agregó: “En el caso de que el paciente empeore, vuelve a la consulta y se hace la derivación correspondiente, ya sea a un centro de mayor complejidad. Con los niños directamente, como la mayoría son muy pequeñitos y mucha cantidad de casos también, la doctora sí o sí los deriva que se hagan los estudios correspondientes en el mismo momento”, cerró.

