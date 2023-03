Ya pasó más de una semana desde los premios Oscar 2023, pero aún siguen resonando icónicas figuras y vestuarios que circularon por sobre la alfombra roja. Y una de ellas fue Megan Fox.

La actriz estadounidense se encuentra en medio de agitados rumores en torno a su posible separación con Machin Gun Kelly y precisamente apareció sin su pareja frente a las cámaras de la fiesta de los Oscar de Vanity Fair.

Deslumbró en la gala, luciendo un ajustado vestido y un aspecto renovado, especialmente en cuanto al pelo, el cual mutó desde su color natural para retornar a un rojo fogoso, informa Voces críticas.

La estilista encargada de preparar el look de Megan Fox no fue ni más ni menos que Maeve Reilly, una de las más reconocidas a nivel internacional. Y aún así está claro que la actriz no necesita de mucha preparación para lucir espectacular.

A sus 36 años se muestra mejor que nunca, con una figura entrenada al cual su vestuario se pliega de forma armónica. Este consistió en un elegante vestido negro, acompañado por un adorno de diamantes y una apertura en la parte central y una caída combinada con deslumbrantes colores.

De esta forma, la estrella de Hollywood pervive en la cultura popular y su figura destacó en la mayor festividad del séptimo arte.