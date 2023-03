Desde que Gerard Piqué inició su relación amorosa con Clara Chía sus nombres no han dejado de verse ni escucharse tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Y es que más allá de su romance, el empresario sigue dando de qué hablar.

Recientemente Gerard Piqué brindó una entrevista a un reconocido portal para revelar cómo está realmente su situación actual y ante sus dichos no ha dejado de recibir fuertes latigazos. El español ha sido acusado de ser un cobarde y no haber nombrado a la madre de sus hijos por lo que le han pedido que sea más claro y no han parado de analizar sus redes.

Ahora los detractores del ex futbolista y seguidores de Shakira han descubierto una fotografía de él y su novia que está dando mucha tela que cortar. El catalán reconoce que está muy enamorado de su novia y que piensa hasta formar una nueva familia con ella, sin embargo, para los fans de la colombiana la joven no es una buena compañera ni para él ni para sus hijos.

Y es que al parecer la chica de 23 años tiene un macabro plan contra Gerard Piqué y lo está conduciendo por un camino controvertido ya que los han pillado vestidos exactamente iguales, gesto que ha servido para que los detractores del español vuelvan a cargar y a burlarse de él por dejarse manipular hasta de la manera de vestirse, críticas que él ha hecho caso omiso ya que no permitirá que afecten su relación

jeans and love 👫🏼😍👖♥ pic.twitter.com/4LnqApvjUL — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 16, 2023

De momento Gerard Piqué no está enfocado en estas pequeñeces, al contrario, su mente está puesta en sus hijos ya que lo que espera para ellos es que estén tranquilos y muy alejados de toda esta controversia que ha provocado con la separación de la artista.

En ese sentido, y antes las indirectas de Shakira, Gerard Piqué asegura que está muy feliz y que no va desgastarse en juicios ni llamadas a sus abogados, el mismo ha confesado que la gente que lo conoce sabe muy bien como es él, lo demás no le importa.

“Mi destino es estar con los míos y darles lo que tengo, no me voy a degastar por querer limpiar mi imagen. Los que me conocen saben quien soy. Yo me siento feliz con mi nueva vida y eso es lo que importa”, terminó diciendo Gerard Piqué con una pícara sonrisa en su rostro.