Jorge Sampaoli atraviesa un momento de crisis. Con el Sevilla a dos puntos de los puestos de descenso (sacó apenas 28 en 26 fechas de La Liga), la directiva del club andaluz hizo oficial su despido del cargo de director técnico.

Sin embargo, el oriundo de Casilda empezó a cavarse su propia tumba semanas atrás con un gesto que generó polémica: desplantó a una leyenda del fútbol argentino, que a su vez es catalogado como una gloria del Sevilla.

ℹ️ Jorge Sampaoli deja de ser el técnico del #SevillaFC. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 21, 2023

Se trata de Héctor Horacio Scotta, también conocido como “El Gringo Scotta“. Tras romperla en San Lorenzo, equipo del que es el quinto máximo goleador histórico (hizo 140 tantos con la azulgrana) y registró la impresionante cifra récord -aún vigente- de 60 goles en una temporada (año 1975), Scotta trasladó sus goles al otro lado del océano atlántico, más precisamente al Sevilla.

A base de goles importantes (al Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid y Betis en el clásico) conquistó rápidamente el amor de los hinchas, al punto que el reconocimiento le dura hasta el día de hoy. “Como digo siempre: cada vez que voy al Sevilla tengo que llevar el traje, porque al palco tenés que ir con traje o con ropa sport elegante. Y cada vez que viajo a Sevilla, me invitan al palco“, reveló a la famosa sección “Las 100 Preguntas” que le realizó Diego Borinsky para La Nación días atrás.

“Hay una bandera que dice ‘Curva Scotta’ que ponen casi siempre en el Sánchez Pizjuán, cerca del córner. La gente me quiere mucho, me saluda, me dice cosas lindas cuando voy a los bares“, destacó.

También, contó que en una de sus últimas visitas fue bien recibido por su compatriotas Papu Gómez, Erik Lamela, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel pero no así por el DT Sampaoli.

“Después de saludar a los muchachos, el encargado de prensa le dijo a Sampaoli: ‘venga maestro, que acá está Scotta, salúdelo’. Y este señor, que no sé bien qué dirigió, creo que ganó una Copa en Chile, le contestó: ‘¿Quién es Scotta?’. Le dije al prensa que no se hiciera problemas y me fui. La verdad que no me molesta, me da lo mismo, pero me llamó la atención, son cosas que pasan en la vida“, detalló Scotta con cierta resignación.

Meses más tarde de dicho desplante, los malos resultados dejaron a Sampaoli sin trabajo. En total dirigió 24 partidos con 11 derrotas, 9 victorias y 4 empates, y si bien continúa en la Europa League (enfrentará al Manchester United), quedó a 8 puntos de las competencias europeas del año que viene y a 2 de los puestos de descenso.