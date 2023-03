Shakira no sale del ojo de la polémica, pues su ex pareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, le fue infiel con una mujer mucho menor que ella, Clara Chía de tan solo 23 años. Pero eso parece no haberle afectado, ya que solo está ganando millones de euros a costa de lo sucedido.

Pudimos verlo claramente luego de su Music Session #53 en colaboración con el productor argentino Bizarrap, pues una de sus líneas decía: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Y así es, cada tema que ha sacado hablando de la situación se ha vuelto éxito mundial.

Desde ‘Te Felicito’ y ‘Monotonía’ que la cantante habla sobre lo que sucedía puertas adentro con su entonces pareja, Gerard Piqué. Pues dejaba en claro que la relación no estaba yendo muy bien y que aparentemente era porque estaban algo “aburridos” de la costumbre.

Luego en ‘TQG’, canción que grabó con Karol G, vuelve sobre sus palabras y dice: “Tú buscando por fuera la comida y yo diciendo que era monotonía”, burlándose de que en realidad los estaba distanciando una tercera en discordia.

Gracias a esto, las dos últimas canciones están entre las 10 mejores del ranking mundial actualmente, cosa que le está permitiendo facturar millones de euros. El exjugador español y su nueva novia por su parte no están para nada contentos con ello.

Ahora se dio a conocer que la cantante se ha unido a Manuel Turizo y lanzarán juntos la canción ‘Copa Vacía’. Como dijo Turizo en su Instagram, la canción la ha escrito Shakira así es ella quién decidirá la fecha de lanzamiento, pero que por lo visto es muy pronto. Una estrofa de la canción dice: “Quedó con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía”, informa Voces Críticas.