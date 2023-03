La reina Máxima realizó su primera visita a Marruecos pero no todo está saliendo como ella lo planificó. Además de las fuertes críticas que recibió por arribar con un look sumamente desalineado, la monarca de Países Bajos no fue recibida por el principal representante del país.



La reina Máxima llegó a Marruecos y se encontró con que el rey Mohamed VI, la principal autoridad del país, no estaba allí para darle la bienvenida. Pero eso no es todo, debido a que el monarca tampoco se molestó en enviar a algún integrante de la Familia Real en representación de su monarquía.







Esta actitud contra Máxima de Holanda fue muy comentada, debido a que es muy inusual que cuando una autoridad visita una nación no haya un representante para recibirla. Pero eso no es todo, porque además se supo que el rey Mohamed VI regresará a Marruecos el día jueves. Informa Voces Críticas



Para compensar esta situación, el gobierno de Marruecos se ocupó de atender como es debido a la reina de Países Bajos. El primer ministro del país, Aziz Akhannouch, le organizó una pequeña ceremonia con té incluido y le presentó algunos de los más importantes servidores de estado de Marruecos.





La visita de la reina Máxima tiene que ver, en esta oportunidad, con las responsabilidades que tiene a cargo como asesora de la ONU, por lo que sus deberes se enfocarán estos días en desarrollar estrategias que permitan un mayor acceso a servicios digitalizados, referidos a las finanzas.