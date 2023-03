Messi genera furor a cada lugar que va, sobre todo a los restaurantes de alto nivel cuando tiene tiempo libre en familia. Argentina, Qatar, París visita todos los restaurantes más famosos que existen y no tiene reparo en gastar una fortuna.

Mientras transcurría el Mundial, los jugadores de la Selección Argentina tenían días libres por lo que una noche, el capitán del equipo tuvo una cena romántica con Antonela en Doha. Según la revista Caras, la pareja fue al exclusivo restaurante Sazeli.

Los platos gastronómicos que ofrecen van desde los 3.000 mil pesos argentinos, hasta $80.000 mil. Es reconocido por las grandes estrellas por lo que no se privó de gastos ya que quería una cena para recordar.

Una porción de postre como el baklava cuesta 5.000 mil pesos argentinos y un exprimido ronda aproximadamente los $3.000 mil pesos. Según trascendió, Leo y Anto habrían gastado en total $200 mil pesos argentinos.

Nuevamente en Argentina, Messi fue a cenar al restaurante Don Julio con familia y amigos donde causó sensación ya que muchos hinchas lo esperaban a la salida. Disfrutó de un increíble asado en donde los cortes rondan aproximadamente los $7 mil en adelante.

El corte más caro es el vacío del fino que alcanza los $12.000 pero para el astro del fútbol no es problema el dinero. Siempre elige calidad antes que el dinero y esta vez no fue la excepción ya que come productos de primer nivel, informa Voces Críticas.