Como suele acostumbrar, Cinthia Fernández no se queda con nada por decir acerca de su relación con su expareja Matías Defederico. El padre de sus hijas Bella, Charis y Francesca y la mediática están enfrentados públicamente desde que se separaron y por una cosa o por otra, no pueden terminar de dirimir sus conflictos.

Uno de los temas que la expanelista de Nosotros a la mañana (El Trece) suele tocar en torno a esta conflictivo vínculo es el dinero que el exfutbolista de Huracán e Independiente le pasa para cubrir los distintos gastos que requieren la educación, la alimentación y el estilo de vida de las hijas que tienen en común. Para Cinthia, la plata que le gira habitualmente casi nunca es suficiente. Y después de una comunicación que recibió de parte del colegio al que asisten las niñas, en el que avisan que habrá un aumento en la cuota, se despachó una vez más en sus redes sociales.

“Aumento 43% cuota escolar”, escribió sobre un video en el que se la ve desconcertada y agarrándose la cabeza. Unos segundos después, aparece una rata animada corriendo por sobre la imagen y a la que Cinthia denominó “el progenitor”, referenciando a Defederico. También agregó una captura del e-mail que recibió de parte de la institución educativa avisando de este ajuste.

“Queremos anticiparles, a fin de que las familias estén debidamente informadas con suficiente tiempo y vayan haciendo las previsiones, que el ajusto en los aranceles se hará en los meses de abril, mayo y julio. Para el mes de abril, el porcentaje será del 21%. Para mayo, un 10%. Y un porcentaje a determinar para el mes de julio, que rondará en 12% si es que se cumple lo acordado en esta primera paritaria del año”, se lee en el fragmento de la comunicación.

Y como remate, en el epígrafe de la publicación, instó a sus seguidoras a que se descarguen si es que están pasando por la misma situación. “Llega mail del colegio y vos buscando al rata. ALGUIEN VIO AL PROGENITOR??? Si lo ven pregúntenle cómo hace para que en 5 años no le llegue la inflación 🤦‍♀️. Pídanle la receta!”, escribió Fernández. “Alguien más por acá con esta especie de RATA?? Las leo (descarguen)”, cerró.

Hace pocos días, cuando fue el comienzo de las clases de las nenas, Cinthia también expuso en sus redes sociales que su expareja no asistió al primer día de clases de las hijas. Pero también lo comparó con una rata por el dinero que le pasó para comprar los útiles escolares necesarios para un nuevo ciclo lectivo.

“El papá de las bendis en el inicio de clases”, publicó Fernández en sus Instagram Stories sobre una imagen de un roedor con útiles escolares. “Y esto se lo dedico a todos los HDP de los papás luchones que tienen guita para sus cositas, pero para educar, alimentar y mantener a sus hijos, no”, agregó como leyenda.

En una publicación siguiente, al cuerpo de la rata le agregó la cara de Defederico junto con el título de “Papá luchón”, además de la frase: “Y vos sos uno de ellos. Para irse de vacaciones por tercera vez en el verano, para construir y revender, tener negocio y auto alta gama, y demás propiedades, el luchón puede pero para pagar la cuota alimentaria y útiles noooo. 55 mil pesos por 3 nenas y arreglate”.

CINTHIA FERNÁNDEZ FULMINÓ A SU EXCUÑADA

“La otra hermana la rescato porque tiene una hija un poco más grande que las mías y tienen relación de primas. No tengo nada que decir de la otra hermana porque cuando puede me pide que las nenas vayan sin problema como este fin de semana”.

“Esta es igual a la madre, así que no me sorprende nada, yo les recomendaría que cierren el pico porque nunca sumó, no sabe ni qué les gusta, ni qué color, ni qué calza. Ni siquiera las conoce, ¿qué se hace la tía fatal por un fin de semana?”, afirmó Cinthia en el ciclo, muy enojada con una de las tías de sus nenas.