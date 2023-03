Shakira es una de las cantantes más exitosas del último tiempo. Siempre ha desmostrado un talento superior no solo con su voz, sino también, por la forma en la que baila. El movimiento de sus caderas ha sido uno de los motivos que la han llevado a convertirse en lo que es, ya que no cualquiera puede lograr imitarla.

Ahora, lo que impactó a todos es que se conoció que la intérprete de ‘Monotonía’ asistió a clases particulares de zumba para mejorar al máximo su gran capacidad para el baile.

Así lo reveló Juanma, el profesor de zumba que le ha enseñado a Shakira mientras ella se encontraba embarazada de Sasha, el segundo hijo que tuvo con Gerard Piqué. En ese sentido, el profesional reveló que el día que la cantante colombiana se presentó para precisar de sus servicios no lo podía creer, ya que no entendía como Shakira necesitaba clases de baile.

De esta manera, terminó contando cómo era el trato de la artista para con él y afirmó que siempre ha sido muy “amable y trabajadora”. Sin embargo, Juanma contó sobre una confesión que le hizo Shakira sobre Gerard Piqué, con quien en ese momento estaba felizmente enamorada.

Según el profesor de zumba, la intérprete de ‘Te Felicito’ le aseguró que no entendía como él era catalán, ya que ella se encontraba en pareja con uno que no “se movía así”. Lo cierto, es que muy pocas veces se lo ha visto bailar a Piqué, una ha sido cuando la cantante colombiana le pidió que suba al escenario durante uno de sus shows, pero pronto tuvo que decirle que se detuviera debido a lo mal que lo estaba haciendo.

Sin dudas, una de la confesiones más humillantes de Shakira sobre Gerard Piqué, ya que estuvo más de 12 años en pareja con alguien que no sabía “moverse” cuando ella se convirtió en una de las artistas admiradas por su capacidad para bailar.

También, esto hará que Clara Chía Martí se arrepienta de haber comenzado un romance con el ex futbolista, ya que seguro esto es algo de lo que no estaba enterada y por lo que no querrá pasar vergüenza. Informa Voces Críticas.