No es secreto para nadie que cuando una relación marcha en viento en popa no existen limitaciones para complacerla en sus caprichos, aunque sean costosos. Este es el caso de Lionel Messi quien se desvive por complacer a su esposa Antonela Roccuzzo para hacerla sentir la mujer más importante y más guapa de todas.

Sabemos que la pulga es considerado como un hombre atento, cariñoso, complaciente y derrochador de dinero pero claro, este lo hace para consentir a los suyos y no escatima en gastar lo necesario para hacerlos sentir como reyes, así como ha hecho sentir en más de una ocasión a Antonela Roccuzzo la mujer de toda su vida.

Indagando y el historial de Messi, percatamos una de esas noches elegantes en las que suele presumir en compañía de la empresaria rosarina quien siempre logra destacar por su extrema elegancia y estilismo para las cámaras, dejando muy bien parado a su pareja y padre de sus hijos. Informa Voces Críticas

Hoy revivimos el momento en la gala de los premios The Best donde Antonela Roccuzzo causó sensación luciendo un look totalmente negro robándose las miradas de todos los presentes, pero lo que llamó la atención fue su original y costosa cartera.

Con su ajustado vestido negro con cuello y mangas largas atuendo que completó con zapatos altos y acompañó con lindos accesorios en gama de plateado, peinado con moño recogido y un maquillaje suave, Antonela Roccuzzo deslumbró al lucir una cartera roja en forma de rosa como toque que la diferenciaba de las demás.

Ante la curiosidad de los miles de seguidores de Antonela Roccuzzo muchos quedaron impactados por lo extraña del accesorio por lo que indagaron a través de Internet y quedaron sorprendidos al chequear que el extraño diseño tiene un costo aproximado de 6930 euros, cantidad de dinero que Lionel Messi pagó sin mirar atrás ya que siempre complacerá los gustos exagerados de su mujer. ¿Te gustaría tener una pareja que te complazca de esa manera?