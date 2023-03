El Palacio de Buckingham está preparando la coronación del rey Carlos III y Camila Parker. Hay una gran incógnita y es si del acto participarán el príncipe Harry y Meghan Markle. Más allá de las disputas de los mayores, los especialistas en realeza advierten que, si no son invitados Archie y Lilibet, la familia real se podrá arrepentir y mucho.

La prensa británica ha advertido al rey Carlos III que no incluir al príncipe Archie y Lilibet en la coronación será un gran error que la realeza pagará caro. En este sentido, allegados a la realeza manifestaron que desde sus inicios se planificó la coronación como una muestra representativa multicultural del país en pleno siglo XXI.

Por ello, teniendo en cuenta que la idea es hacer muestra de inclusión y tolerancia, dejar fuera del evento que durará tres días a los nietos de Carlos III sería un error grave y echaría por el piso todo lo que está mentando.

En base a eso es que muchos británicos que ven al hijo de la reina Isabel II debilitado y sin legitimidad, se preguntan cómo el hará para unir al país en lo cultural, social y político si no es capaz de reunir a su propia familia. Por eso, dejar afuera del evento a dos de sus nietos lo llevaría a perder todo tipo de credibilidad y confianza.

Aún restan dos meses para la gran celebración, en ese tiempo puede haber cambios de actitud tanto de la familia real como de Harry y Meghan, pero por el momento se está lejos de lograr eso. Informa Voces Críticas.

Por su parte, los británicos que no confían en el rey Carlos III y le comienzan a dar la espalda a la familia real no ven con buenos ojos que los nietos del rey no sean partícipes de uno de los días más importantes para él y para el país.