El boxeador colombiano John Teherán, rival de Maravilla Martínez en la gala del Luna Park, en un combate más que fugaz de 90 segundos. Pero lo insólito fue que luego del encuentro reveló que le ofrecieron dinero para dejarse perder.

“Yo venía por 3 mil dólares libres, pero cuando estaba acá (en Buenos Aires) me ofrecieron 5 mil dólares para que perdiera. Ahora me quieren descontar una plata que supuestamente le debo a Andy. Hace un año Andy me tiró a la basura, ahora con el descaro viene John Molina a decirme que le debo 900 dólares a Andy. John Molina es una rata. Andy dice que es cristiano y es el mismo diablo”, manifestó el pugil.

La polémica no cortó ahí, sino que siguió cuando la productora Chino Maidana Productions, propiedad del ex boxeador, se contacto con el colombiano y Teherán se desdijo de lo dicho anteriormente.

“Muy buenas tardes, soy Jhon Teherán. Estoy arrepentido por el video que subí anoche. Una persona ajena se acercó al camarín después de la pelea y me pidió que dijeras esas palabras. Le pido disculpas a Maravilla Martínez, que es una excelente persona, y al Chino Maidana. Estaba inconsciente por el golpe que recibí en el combate. Maravilla, te pido disculpas, cometí ese error por rabia y por la impotencia de no poder ganarle”, desdijo el boxeador.