Katy Perry es una reconocida cantante, compositora y presentadora estadounidense. La ídola pop también es jurado del programa América Idol, un programa que apoya el talento musical, juntando historias que conmueven al mundo.

Es muy querida por sus fanáticos; sin embargo; esta vez dejó mucho que desear por un terrible y humillante comentario que le hizo a una concursante, provocando una decepción y un sabor muy amargo a la audiencia del programa.

Sara Beth, una joven de 25 años, se presentó e interpretó You Know I´m No Good, canción de Amy Winehouse, y Bennie And The Jets. Antes de comenzar habló sobre sus tres pequeños hijos, que significan una motivación para ella. Informa Voces Críticas.

A pesar del conmovedor momento, Katy Perry dejó mucho que desear por la infortunada situación que tuvo, ya que reaccionó de manera exagerada a la declaración de la cantante. La estrella pop simuló un estado de shock y se apoyó en los hombros de su compañero y jurado Luke Bryan.

Por ello, Beth dijo que si Katy Perry se acostaba en la mesa se iba a desmayar. En tanto, la superestrella pop le respondió que ella ya se había acostado demasiado sobre la mesa. En ese momento, el comentario pasó desapercibido frente a la cámara, pero el público en las redes no se lo perdonó y destrozo a Perry.

La misma Sara Beth mencionó los hechos y habló en Tik Tok sobre la situación, declarando que fue muy doloroso y bochornoso tener que pasar por eso en la televisión, considerando que era muy patético avergonzar a una madre. En tanto, aprovechó la difusión para agradecer el apoyo de los televidentes.