Aunque ya impensado, el libro de memorias del príncipe Harry, “Spare” (“En las sombras”), sigue causando repercusiones y no son las mejores para él y ni para Meghan Markle.

Cuando los duques de Sussex se emprendieron en el proyecto de alejarse lo más posible de la familia real británica, para luego echarles dardos sin parar en forma de -hasta ahora- un libro y un documental, tal vez no iban a poder predecir la forma en la que se iba a desenvolver todo.

Ya hace unas semanas se estrenó un episodio de South Park dedicado especialmente al príncipe Harry y a Meghan Markle, y en el cual se los parodia de forma ácida, algo a lo que ya acostumbra hacer sin tapujos el show desde hace años, informa Voces críticas.

Pero ahora está a punto de publicarse un libro que funcionará como una verdadera sátira de “Spare”. La publicación en cuestión se llama “Spare Us! A Harrdy”, escrito por Bruno Viuncent, quien ya es conocido por sus libros de parodias de Enid Blyton.

En este caso, la misma tapa del libro ya preanuncia su interior, con un duque de Sussex muy similar al de la portada de su propio libro, pero a diferencia de este, con una doble cinta en forma de cruz tapándole la boca.

He was born into an ancient powerful dynasty and, through no fault of his own, became one of the most recognisable men on the planet.

