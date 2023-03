Bajo la dirección del Mtro. Jorge Lhez, la Orquesta Sinfónica interpretará Jubilate Deo de Dan Forrest. Será este jueves 23 de marzo a las 21, en adhesión a la celebración de los 60 años de la Universidad Católica de Salta. El mismo tendrá lugar en la Catedral Basílica (España 558) y contará con la participación de Magdalena Soria, Soprano; Ivana Baigorria, Contralto y el Coro UCASAL.

Sobre la obra

Jubilate Deo se basa en el Salmo 100 “Alegraos en el Señor, toda las Tierra”. La letra está escrita en siete idiomas y la composición combina distintas características musicales. Cada movimiento combina características de la cultura musical de su grupo lingüístico con el lenguaje musical del compositor. Los movimientos entrelazan latín litúrgico, hebreo, árabe, chino mandarín, zulú, español, Canción de la Tierra (sin texto) y un movimiento de cierre que combina varios de estos idiomas con el inglés. Todo se resume en una asombrosa celebración mundial de alegría en la que toda la tierra canta “¡Omnis terra, jubílate! En esta oportunidad se presenta por primera vez en Latinoamérica.

Dan Forrest (1978) nació en Nueva York. Comenzó sus estudios de piano a los 8 años. Obtuvo la licenciatura y maestría en música en la Bob Jones University, y el doctorado en composición en la Universidad de Kansas. Sus composiciones incluyen obras corales, instrumentales y orquestales. Ha recibido numerosas becas, premios y reconocimientos. Sus trabajos corales se destacan por su sensibilidad en los matices, ritmos discursivos, los significados de sus textos y sus líneas melódicas para todas las voces e instrumentos. Su obra está publicada por editoriales como Beckenhorst Press (música religiosa) y Hinshaw Music (música de conciertos). Desde 2018 publica a través de su propia editorial que incorpora sus ensambles vocales. Entre sus trabajos más conocidos figuran Requiem for the Living (2013) Jubilate Deo (2016) y LUX:The Dawn From On High (2018). The Salt Lake Tribune se refirió a la magnífica escritura coral (…) lleno de momentos estremecedores.

La entrada es libre y gratuita, por orden de llegada.