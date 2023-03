A un día del reencuentro de los campeones del mundo con los hinchas en el Monumental, Lautaro Martínez fue uno de los jugadores de La Scaloneta que atendió a la prensa.

El Toro se refirió a la logística para este jueves: “No sé cómo vamos a llegar… Pero va a ser hermoso”. El fervor por la selección es total y las entradas se vendieron rápidamente.

El capitán del Inter de Milán también habló del desafío de ahora en más: “Será con el doble de dificultad. Tenemos que prepararnos con los jugadores de calidad que tenemos”.

Publicidad

“Vamos a ir por más y trataremos de colgar otra estrella en este escudo”, fue determinante.

La emoción de Lautaro por su madre

El ex Racing tendrá un partido más que emotivo por su madre: “Me emociono mucho, es un sueño lo que estamos viviendo. Mañana va a estar mi mamá en la cancha, que no pudo ir a Qatar por miedo a los aviones… Seguro me voy a emocionar”.

ADVERTISEMENT