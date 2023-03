Planta de residuos en El Mollar: analizan un terreno de 20 hectáreas

Por tal motivo, Marcelo Lizarraga, subsecretario de Protección Ambiental, en comunicación con LV12 Radio Independencia, se refirió al avance del traslado de la planta de residuos de El Mollar. “La decisión firme del Gobernador, fue clara y contundente. La planta de El Mollar se traslada o se traslada, estamos trabajando muy arduamente en la definición del nuevo sitio a disposición final y en el plan de contingencia para mejorar la gestión en la planta”.

“De todos los sitios que se analizaron, hay un sitio que tiene mejores condiciones que los otros, esto hay que verificarlo después con un trabajo de gabinete con más profundidad y que se va a realizar en los próximos días. Nosotros vamos a seguir trabajando, subimos toda la semana al valle, para tratar de definirlo con claridad. En general se trata de un terreno privado, y no podemos permitir que el estado provincial expropie por expropiar cualquier terreno que después no tenga capacidad por algún motivo. Tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo y no podemos dar pasos en falsos”, explicó.

Marcelo Lizarraga

Por otro lado, reconoció que encontraron un terreno que tiene más viabilidad que los otros seis que vieron, ya que no es fácil encontrar un terreno en el valle de Tafí, en general, incluyendo El Mollar que están netamente poblados. “Una de las características que tiene que tener un terreno, es que esté lejos de la población, que tenga condiciones y características particulares, que esté lejos de una fuente de agua, que esté lejos de lugares poblados, de un lugar que no sea inundable, que tenga transitabilidad permanente aunque llueva”.

“Encontramos un lugar que tendría a priori cierto grado de viabilidad, eso hay que determinarlo con otras cuestiones. El estudio que hicimos es en base al tipo de celda que se pueda llegar a realizar. Nosotros estamos proyectando una proyección a unos 60 o 70 años y el lugar que vimos rondaría las 20 hectáreas aproximadamente. En este caso, de este lugar, lo primero que se hace es el estudio del título, para ver quién es el titular del dominio, porque hay que pedir permiso. No es sencillo golpearle la puerta a alguien y decirle que necesitamos autorización para hacer un análisis geológico ambiental”, contó.

Además, expresó que en principio están trabajando a pedido de la Municipalidad y sugerencia de la Comuna de El Mollar y con algunos sitios elegidos propios. “Por una cuestión de estrategia, no vamos a dar la titularidad del dominio porque queremos estar totalmente seguros para poder llegar a la persona, para ver la expropiación e intentar comprarle”.