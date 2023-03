R´Bonney Gabriel regresó a su ciudad de origen, Houston, y ya está planificando su siguiente jugada. Luego de su mala experiencia en Asia, donde realizó una gira como la flamante reina de belleza de Miss Universo, la norteamericana se enfocará en su carrera como diseñadora.



Como informó Voces Críticas, R´Bonney Gabriel arribó a Estados Unidos para tomarse un pequeño descanso, que podría ser definitivo. Recientemente se supo que Miss USA utilizará este tiempo para sus proyectos personales, como su carrera en el mundo de la moda, una cuestión que le causó varios problemas con la organización del certamen.





Pero eso no es todo porque, según el medio MusicMundial, R´Bonney Gabriel estaría evaluando la posibilidad de dejar definitivamente la corona de Miss Universo y desligarse de las constantes polémicas que circulan en el entorno de la organización, algo que impacta directamente en Amanda Dudamel por ser la actual virreina del popular certamen.



Aunque la reina de belleza no ha hecho declaraciones al respecto, se sabe que ha estado muy enfocada en la creación de sus diseños. En medio de esta pausa, la oriunda de Houston, aprovechará el tiempo para trabajar en que su proyecto personal crezca y tenga el reconocimiento positivo que ella no tuvo. Informa Voces Críticas





Mientras tanto, desde la organización de Miss Universo continúan en la búsqueda de patrocinadores para limpiar la mala imagen que quedó en su última edición, donde

R´Bonney Gabriel obtuvo la victoria. Como se sabe, queda menos de un año, antes de la próxima competencia, para que el concurso cambie el pésimo aspecto con el que ahora carga.