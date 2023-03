Shakira no para de obtener récords con las canciones que sacó al mercado luego de haberse separado de Piqué. Todas ellas han sido letales contra su ex pareja, Clara Chía y hasta la familia del ex jugador de fútbol. Pero, parece que no todo termina ahí.

La cantante de “TQG” dijo en una entrevista que ella es muy frágil y susceptible, por eso, la traición le afectó mucho. Lejos de quedarse llorando en los rincones empezó a escribir canciones y lo bien que hizo, porque desde ese momento no ha parado de crear éxitos y tendencias.

En este sentido, Shakira, reveló que ella además de ser sensible cuenta con una gran capacidad de cicatrización y reconstrucción. Eso es lo que hace que se ponga de pie de manera inmediata y vuelva a los estudios de grabaciones con nueva y reveladoras canciones. Por eso, advierte que en cualquier momento o cuando nadie lo espere, podría surgir una nueva y letal canción.

Ya fueron cuatro exitosas canciones que atacan de manera despiadada y directa a Gerard Piqué y Clara Chía. La misma Shakira advirtió que esa es parte de su terapia de reconstrucción y parece que no va a parar hasta terminar de sanar por completo ante la traición. Informa Voces Críticas.

Por eso, Piqué y su pareja deben prepararse porque en cualquier momento la cantante de “Te Felicito” lanza un nuevo éxito que podría volver a fulminarlos tal como sucedió con las anteriores.

Muchas personas han calificado a la exitosa cantante colombiana como una mujer despechada. Ella prefiere decir que está cicatrizando el dolor y lo logra con lo que mejor sabe hacer y es la música. Tan mal no le va, por cierto.