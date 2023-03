La princesa Leonor se encamina para ser la sucesora de su padre el rey Felipe VI al frente de la corona española. La familia está preocupada por una interna familiar que surgió en los últimos días y creó un clima de hostilidad entre Leonor y su hermana, la infanta Sofía, que pone entre la espada y la pared al rey.

La infanta Sofía está por celebrar uno de los momentos más importantes de su vida, la confirmación. Ella habría escogido a su padre para que sea padrino. Desde ese momento comenzó una gran interna familiar con su hermana Leonor. Es que, Felipe VI ya es padrino de su hija mayor.

Ahí surgió una nueva disputa familiar porque la infanta Sofía debe resignarse a buscar otra persona para compartir su confirmación y se convierta en su guía espiritual. Esa otra persona podría se su abuela, la reina Sofía, pero muchos consideran que por su edad, no sería la adecuada. La reina Letizia, es otra opción, pero la realeza y la iglesia no la ven como buena candidata, es que ella es católica no practicante. Por eso no es considerada opción por nada.

Cabe resaltar que Felipe VI no se ha negado a ser padrino de su hija menor, pero desde la casa real sostienen que no sería apropiado que apadrine a sus dos hijas, menos teniendo en cuenta que una de la princesa Leonor es su sucesora y, por ello, tendría que contar con ese privilegio. Informa Voces Críticas.

La última opción dentro de la familia, para que acompañe a la Infanta Sofía en su confirmación es la propia princesa Leonor. Si bien, entre ellas hay grandes diferencias y hasta se ha hablado que hay tensiones por celos. De ser la elegida sería para dar una imagen de unidad familiar que pareciera que en estos momentos no hay.

