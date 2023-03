La ceremonia de coronación de Carlos III cada vez está más cerca y la preocupación de todos los integrantes está en los detalles más específicos, con la finalidad que nada quede librado al azar.

El monarca está esperando disfrutar de su momento único al frente de la Familia Real Británica, por el cual esperó gran parte de su vida, debido a que la reina Isabel permaneció más de 70 años.

Por ese motivo, el rey no quiere que nada opaque su fiesta, mucho menos situaciones que tengan que ver con los conflictos internos de la familia, que han perjudicado notablemente la reputación en los últimos años.

Esto tiene que ver con lo que ocurrió con el príncipe Harry, quien tomó la determinación de divulgar información oculta respecto a su familia, dañando a muchos de ellos, como Guillermo, Kate y hasta el propio esposo de Camilla Parker.

No obstante, Carlos III sigue enfocado en la organización del evento y ya aseguró que el grupo Take That será quien cante en dicha ocasión, que se llevará a cabo el primer fin de semana de mayo.

Esto significa una revancha para el hijo de Isabel II, quien anteriormente había recibido la negativa de diferentes intérpretes famosos a nivel internacional como Adele, Spice Girls y Ed Sheeran, quien no quisieron estar presentes.