Sin lugar a dudas, una de las imágenes que más recordarán los argentinos a lo largo del tiempo es la de Dibu Martínez festejando con el trofeo al mejor arquero del mundial tras la final ante Francia. En un stream en AFA estudio, el propio portero contó que no tenía planeado repetir la celebración de la Copa América, pero un compañero lo “empujó” a hacerlo.

El arquero del Aston Villa dio a conocer el motivo de su festejo en la final de Qatar 2022 en una charla distendida de la que también participaron el Huevo Acuña, Germán Pezzella, Gerónimo Rulli, Juan Foyth, y Guido Rodríguez. “Fue culpa del Huevo que me dijo, ¿a qué no te animás a hacer lo mismo que la Copa América? Mi mujer me pidió por favor que no lo haga en los The Best”, afirmó Emiliano Martínez.

Asimismo, también fue consultado sobre por qué no volvió a hacer su celebración en los premios The Best y reveló que no lo hizo por un pedido específico de su esposa: “Me pidió por favor no lo hiciera. Me lo repitió varias veces. Y no lo iba a hacer. Si lo hacía, me quedaba sin mujer y no podía salir de ahí. Estaba en el medio de París”.